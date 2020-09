Ciccio Graziani ricoverato in ospedale per una caduta domestica (Di martedì 8 settembre 2020) Disavventura per Ciccio Graziani, che da alcuni giorni si trova ricoverato presso l’ospedale San Donato di Arezzo in seguito ad una caduta domestica. L’ex attaccante, campione d’Italia con il Torino nel 1976 e campione del mondo a Spagna ’82, sarebbe ricoverato dalla fine della scorsa settimana ed inizialmente era stato portato nel reparto di rianimazione per consentire accertamenti medici approfonditi. Gli esiti degli esami sono stati positivi, così come il miglioramento delle condizioni di Graziani che è già stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Stando a quanto emerso, il 67enne ex attaccante avrebbe riportato la frattura di alcune costole. Leggi su sportface

L'ex attaccante del Torino, della Fiorentina e dell'Italia campione del mondo nell'82 ora sta meglio, dopo aver passato qualche giorno nel reparto di rianimazione. Avrebbe riportato fratture alle cost ...

