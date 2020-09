Chiesa: Zaccheo (Enac), ‘accensione lampada Pace messaggio di forza e speranza’ (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – “L’accensione della lampada della Pace da parte del presidente Mattarella rappresenta, ancora di più quest’anno, un messaggio di forza e speranza dedicato al mondo intero con l’auspicio di un rapido ritorno alla normalità”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di Enac, Nicola Zaccheo in occasione della cerimonia, alla presenza del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, di accensione della lampada della Pace, presso la Basilica della Santa Casa di Loreto, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo Lauretano concesso dal Santo Padre in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti e del ... Leggi su calcioweb.eu

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "L'accensione della Lampada della Pace da parte del presidente Mattarella rappresenta, ancora di più quest'anno, un messaggio di forza e speranza dedicato al mondo intero co ...