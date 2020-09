Caserta, primo caso di Covid a scuola: è una bidella con sintomi. Chiuso l’istituto (Di martedì 8 settembre 2020) Il coronavirus arriva anche nelle scuole della provincia di Caserta. E’ di pochi minuti fa – secondo quanto riporta Casertace – il caso di una persona positiva al Covid-19 all’istituto comprensivo di San Giovanni Bosco di Portico di Caserta. La scuola è stata chiusa. Portico di Caserta, caso di Covid a scuola: si chiude Ad … L'articolo Caserta, primo caso di Covid a scuola: è una bidella con sintomi. Chiuso l’istituto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Piedimonte Matese – Grave incidente domestico in un’abitazione del comune di Piedimonte Matese. Un 13enne è stato ricoverato in condizioni molte serie presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Da una pr ...

DonatoriNati, 400 allievi polizia per maratona donatore

. A Caserta tappa finale iniziativa di solidarietà. ROMA, 08 SET - La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, la più antica d'Italia ha ospitato la tappa finale della 'maratona del do ...

