Casale Monferrato, uccide il padre e brucia il cadavere in giardino (Di martedì 8 settembre 2020) Si sta ancora cercando di capire quale possa essere stata la scintilla che ha fatto esplodere la violenza in una casa di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, tra Salita Sant’Anna e Cascina Serniola. È qui, infatti, che è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Pietro Beccuti, 61 anni, ucciso dal figlio Guglielmo (23) per questioni ancora tutte da chiarire. Ucciso e poi dato alle fiamme Il corpo di Pietro Beccuti è stato trovato nella notte, devastato dalle fiamme, nel giardino della villa di famiglia. A denunciare il ritrovamento del corpo è stata la moglie dell’uomo, nonché madre del giovane Guglielmo, che al momento della telefonata alla polizia era irreperibile. Guglielmo Beccuti ha confessato La polizia ha immediatamente organizzato le ricerche ed il ragazzo ... Leggi su thesocialpost

