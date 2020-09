Campionato Primavera 2020/2021: si parte il 19 settembre. Le date (Di martedì 8 settembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato l’inizio del Campionato Primavera 2020/2021: le date Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato l’inizio del Campionato Primavera 2020/2021. Le squadre coinvolte saranno: Ascoli, Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sampdoria, Sassuolo, SPAL e Torino. Stagione regolare quindici giornate di conseguenza, poi fase finale con retrocessione per chi perderà il playout (che andrà ad aggiungersi alle ultime due classificate) e playoff per l’assegnazione dello Scudetto. Di seguito le date di ogni fase della stagione: GIRONE ELIMINATORIO: 1a giornata ... Leggi su calcionews24

