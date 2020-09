Calano a 1.108 i nuovi positivi (insieme ai test). Ansia a La Spezia (Di martedì 8 settembre 2020) Redazione Sono in calo i nuovi casi di coronavirus, ma è un dato che va letto con il numero dei tamponi, che sono crollati di circa la metà. Ieri, a fronte di 52.553 test, sono stati registrati 1.108 contagi Sono in calo i nuovi casi di coronavirus, ma è un dato che va letto con il numero dei tamponi, che sono crollati di circa la metà. Ieri, a fronte di 52.553 test, sono stati registrati 1.108 contagi. Ma i fari, in questa fase dell'epidemia dove il virus è meno aggressivo, sono sui ricoveri, che continuano ad aumentare. Nelle ultime 24 ore sono finite in ospedale 1.719 persone, 36 più di domenica, e 142 in terapia intensiva, 9 in più. I decessi sono 16. A preoccupare sono i focolai. In particolare quello scoppiato in Liguria, a La Spezia, ... Leggi su ilgiornale

JohnHard3 : Coronavirus, i dati – 1.108 nuovi contagi e 12 morti. Calano i tamponi: 25mila in meno di ieri - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sono 12 i morti per #Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108… - FRANCESCOLARDIN : Coronavirus, i dati – 1.108 nuovi contagi e 12 morti. Calano i tamponi: 25mila in meno di ieri - geokawa : RT @IlPrimatoN: Diminuiscono i contagi, i morti di oggi sono 12 - LucaGattuso : Considerazioni (2) sabato i tamponi erano più del doppio (107.658). Per dire. Di conseguenza calano anche i nuovi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calano 108 Coronavirus in Italia, il bollettino: calano i contagi (1.108), ma i morti sono 12 La Stampa Covid-19, boom di contagi in Campania: + 260! (VIDEO)

NAPOLI – I pazienti positivi al Covid in Campania sono 260 (di cui 218 del giorno + 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri) a fronte di 4353 tamponi eseguiti. Il totale dei positivi, nella re ...

Coronavirus, il bollettino del 7 settembre: in Sicilia 49 nuovi casi e crescono i ricoveri

CATANIA - Contagi in leggero rialzo nelle ultime 24 ore in Sicilia con 49 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 37) scoperti dal sistema sanitario regionale a fonte di "soli" 2.333 tamponi effettuati ...

NAPOLI – I pazienti positivi al Covid in Campania sono 260 (di cui 218 del giorno + 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri) a fronte di 4353 tamponi eseguiti. Il totale dei positivi, nella re ...CATANIA - Contagi in leggero rialzo nelle ultime 24 ore in Sicilia con 49 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 37) scoperti dal sistema sanitario regionale a fonte di "soli" 2.333 tamponi effettuati ...