Boss in incognito: prima puntata con Max Giusti, questa sera dalle 21.20 su Rai 2 (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo due anni, torna Boss in incognito, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. questa sesta edizione, al via martedì 8 settembre alle 21.20 su Rai2 con quattro nuove puntate, avrà un nuovo conduttore: Max Giusti. Spetterà a lui il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza e di narrare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei Boss e quello dei loro lavoratori. Ma la conduzione di Max Giusti non sarà l’unica novità di questa nuova ... Leggi su blogo

