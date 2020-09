Banca Mediolanum, ad agosto raccolta netta di 234 mln (Di martedì 8 settembre 2020) Milano, 8 set. (Adnkronos) – Nel mese di agosto i risultati commerciali di Banca Mediolanum sono di 428 milioni di euro di cui raccolta netta totale di gruppo 234 milioni, Erogazioni di mutui e prestiti 184 milioni, raccolta Polizze Protezione 9,8 milioni. I volumi commerciali nei primi 8 mesi: sono pari a 7.766 milioni di euro. Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, afferma: ‘Nella raccolta di agosto, continuiamo a osservare i fenomeni che da sempre contraddistinguono la nostra strategia e che stanno caratterizzando anche questo 2020, ovvero una preferenza da parte della clientela verso le nostre soluzioni di risparmio gestito ed un approccio graduale all’investimento ... Leggi su calcioweb.eu

ADVISOR_ONLINE : Banca Mediolanum ha registrato nel mese di agosto 234 milioni di raccolta netta. Gli afflussi si sono principalment… - fisco24_info : Banca Mediolanum, ad agosto raccolta netta di 234 mln : - TV7Benevento : Banca Mediolanum, ad agosto raccolta netta di 234 mln... - bluerating_com : Più di un milione e 300mila correntisti che investono in media 67mila euro a testa. @BancaMediolanum - quintinocavallo : @GabrieleCrudele Berlusconi e ennio doris di banca mediolanum -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Mediolanum

Milano, 8 set. (Adnkronos) - Nel mese di agosto i risultati commerciali di Banca Mediolanum sono di 428 milioni di euro di cui raccolta netta totale di gruppo 234 milioni, Erogazioni di mutui e presti ...Banca Mediolanum ha comunicato che nel mese di agosto 2020 la raccolta netta è stata positiva per 234 milioni di euro; in particolare, la raccolta netta in risparmio gestito è stata positiva per 294 m ...