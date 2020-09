Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro interviene lui e dice “Ci troviamo benissimo insieme” (Di martedì 8 settembre 2020) Tra un po’ dovrebbe cominciare “Ballando con le Stelle” per un’edizione che sta facendo tribolare parecchio a causa del covid. Infatti, dopo che sono stati riscontrati alcuni casi di positività al covid “Ballando con le Stelle” è stato nuovamente sospeso. La trasmissione, che di solito inizia in primavera, quest’anno sta subendo dei ritardi; infatti, a causa della pandemia non è stato possibile dare il via a questo programma che, poiché si basa sul ballo, implica un contatto che è compatibile con le misure del distanziamento sociale. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, le dichiarazioni che chiariscono la natura del loro rapporto Quest’anno tra i ... Leggi su baritalianews

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le stelle parte il 19 settembre: ora è ufficiale. Cast confermato Leggo.it Guillermo Mariotto: la giuria di Ballando con le Stelle sarà separata?

Guillermo Mariotto è pronto per Ballando con le Stelle ma in realtà non sa molto di come si svolgerà lo show di Milly Carlucci o forse finge di non sapere. Ospite oggi a Storie Italiane è stato bravo ...

Daniele Scardina a Storie Italiane, in quarantena arrabbiato e in silenzio sulla Leotta

E’ a casa in quarantena da 12 giorni Daniele Scardina che ha accettato di collegarsi con Storie Italiane ma non dice molto. Magari colpa dell’audio che non era perfetto o forse il pugile è ancora arra ...

Guillermo Mariotto è pronto per Ballando con le Stelle ma in realtà non sa molto di come si svolgerà lo show di Milly Carlucci o forse finge di non sapere. Ospite oggi a Storie Italiane è stato bravo ...E’ a casa in quarantena da 12 giorni Daniele Scardina che ha accettato di collegarsi con Storie Italiane ma non dice molto. Magari colpa dell’audio che non era perfetto o forse il pugile è ancora arra ...