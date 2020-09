A Milano riapre il cinque stelle Magna Pars (Di martedì 8 settembre 2020) Milano è ripartita, e ora – dopo un lungo periodo di chiusura per via della pandemia – riaprono anche gli hotel più belli della città: indirizzi esclusivi per i viaggiatori che offrono anche a noi, che in città ci viviamo, un motivo per evadere. Tra questi il cinque stelle Magna Pars, primo hotel à parfum al mondo, nato negli spazi dell’ex fabbrica di profumi della famiglia Martone, nel cuore del quartiere della moda e design (via Forcella, in Tortona). Leggi su vanityfair

Il primo hotel à parfum, nel cuore del quartiere del design, ha appena riaperto offrendo un'atmosfera ancora più intima e ricercata per un soggiorno - o una pausa - in tutta sicurezza Milano è riparti ...

