Vladimir Luxuria conferma la storia passionale con un ex ballerino di Amici (Di lunedì 7 settembre 2020) Continua la frequentazione tra Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. L’ex parlamentare e il 31enne, che partecipò ad Amici nel 2008, si sono conosciuti non molto tempo fa e a quanto pare è scattata la scintilla tanto da spingerli ad uscire insieme sempre più frequentemente nell’ultimo periodo. Come procede la frequentazione tra Luxuria e l’ex ballerino di Amici? Sono diversi giorni che la notizia della frequentazione tra Luxuria e Salvatore Di Gennaro sta circolando sui siti di gossip, anche perché era stata la stessa opinionista a pubblicare un post in cui si mostrava con il ballerino. A dare una conferma in ... Leggi su tutto.tv

