Veronica, morta a 17 anni scivolando in montagna. La mamma: "È sparita senza un urlo" (Di lunedì 7 settembre 2020) “Ho sentito un rumore, mi sono voltata e mia figlia non c’era più”. A parlare al Corriere della Sera È la madre di Veronica Copeta, la 17enne morta sabato 5 settembre mentre stava facendo trekking assieme ai suoi genitori e alla sua gemella, Silvia, su un sentiero di montagna dell’Alta Val Camonica, nel bresciano, in direzione Lago di Aviolo. Una caduta e un volo di 90 metri, poi lo schianto in un canalone: a ricordare quegli istanti È la mamma della ragazza.“La rivedo mentre sorride, mentre mi parla, mentre cammina sul sentiero ... Chiudeva la fila proprio dietro di me. Ho sentito un rumore, mi sono voltata e lei era già volata giù, strano che non abbia nemmeno urlato. Magari ha avuto un malore, magari ... Leggi su huffingtonpost

