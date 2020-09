Turchia, il pogrom d’Istanbul contro le minoranze è una violenza che non deve ripetersi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il pogrom d’Istanbul, in greco settembrianà, è ricordato come il saccheggio premeditato e tollerato dalle autorità turche andato in scena tra il 6 ed il 7 settembre 1955 contro la minoranza greca, ebrea e armena. Dopo 60 anni il ricordo di quella violenza gratuita, ma spesso dimenticata, è ancora vivo e in queste ore si moltiplicano manifestazioni e commemorazioni. Il vulnus di quelle azioni è da ritrovare nell’estremismo nazionalista di stampo ottomano, alla base di quella che allora era una Turchia solo apparentemente laica. Circa 100mila furono i greci rastrellati, ma i fatti si sono persi nella memoria perché proprio in quegli anni Ankara svolgeva un ruolo geopolitico di cuscinetto con l’ex Urss. Per cui godeva di una sorta di salvacondotto diplomatico. ... Leggi su ilfattoquotidiano

baratto_m : RT @Don_Lazzara: #Turchia: 65 anni fa come oggi, fu orchestrato il pogrom contro la comunità greca di #Istanbul. Vennero distrutte 71 chies… - Noovyis : (Turchia, il pogrom d’Istanbul contro le minoranze è una violenza che non deve ripetersi) Playhitmusic - - ziolions4219 : RT @Don_Lazzara: #Turchia: 65 anni fa come oggi, fu orchestrato il pogrom contro la comunità greca di #Istanbul. Vennero distrutte 71 chies… - JPCK72 : RT @Don_Lazzara: #Turchia: 65 anni fa come oggi, fu orchestrato il pogrom contro la comunità greca di #Istanbul. Vennero distrutte 71 chies… - RosannaMariell1 : RT @Don_Lazzara: #Turchia: 65 anni fa come oggi, fu orchestrato il pogrom contro la comunità greca di #Istanbul. Vennero distrutte 71 chies… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia pogrom Turchia, il pogrom d’Istanbul contro le minoranze è una violenza che non deve ripetersi Il Fatto Quotidiano La mia Turchia è troppo soddisfatta per accorgersi dell’ingiustizia

In un piccolo albergo sul litorale turco si mangia, si beve, si ciappetta, come si fosse in Romagna. Il mare pulito, il sole, i gentili camerieri sono la cornice ideale per una splendida vacanza. Ma q ...

Oltre l’Occidente: la Turchia tra Islam e turanismo

Dopo aver portato avanti il dossier sul tema dell’Occidente, l’Osservatorio inaugura oggi con Emanuel Pietrobon una serie di studi che saranno dedicati alle culture politiche che si prefiggono l’obiet ...

In un piccolo albergo sul litorale turco si mangia, si beve, si ciappetta, come si fosse in Romagna. Il mare pulito, il sole, i gentili camerieri sono la cornice ideale per una splendida vacanza. Ma q ...Dopo aver portato avanti il dossier sul tema dell’Occidente, l’Osservatorio inaugura oggi con Emanuel Pietrobon una serie di studi che saranno dedicati alle culture politiche che si prefiggono l’obiet ...