Titoli Stato | Mef | emissione di un nuovo Btp a 20 anni

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A e Jp Morgan Securities PLC il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni Btp ' scadenza 1° marzo 2041. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Lo rende noto il Mef precisando che, per tener conto della presente operazione, nelle aste di Titoli a medio-lungo termine previste per giovedì 10 settembre non verranno offerti Titoli con durata superiore a dieci anni.

Per sole ragioni economiche, nello stesso periodo del 2019, si erano tolte la vita 44 persone. L’incremento, nell’anno segnato dal Covid-19, è stato superiore al 60%. “Il fattore economico è ...

Diretta Us Open 2020 Berrettini Rublev streaming video tv: torna in campo il tennista romano, che negli ottavi del torneo dello Slam affronta Andrey Rublev e potrebbe incrociare Medvedev. Eccoci final ...

