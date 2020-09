Referendum, il Pd si spacca sul “sì”: la corrente di Orfini non partecipa al voto (Di lunedì 7 settembre 2020) La prima notizia che arriva dalla Direzione nazionale (in streaming) del Pd è che la relazione del segretario Nicola Zingaretti sarà messa ai voti “depurata” dalle considerazioni sul Referendum, oggetto, a sua volta, di votazione separata. Il segretario ha annunciato il proprio “sì” alla legge taglia-seggi abbinandolo, dietro suggerimento di Luciano Violante, ad una raccolta di firme per la riforma del bicameralismo paritario. È l’ennesimo indizio del travaglio che vive il partito, verticalmente spaccato sul quesito referendario tra chi invoca la difesa della Costituzione dal populismo e chi vi antepone la vita del governo. Referendum, Zingaretti adotta il “lodo Violante” Una vittoria del “no” potrebbe infatti risultare fatale al Conte-bis. «Certo ci ... Leggi su secoloditalia

"Il Pd in questo scenario così denso di rischi e così ricco di opportunità è al governo del Paese. Rivendico la scelta di dare vita al governo, sofferta anche da me, ma lungimirante". Nicola Zingarett ...

Zanda: "Il Pd non è spaccato, è un partito democratico"

"Nessuna spaccatura all'interno del Pd. Bisogna finirla con sta storia. Il Pd è semplicemente un partito, democratico". Così il senatore Luigi Zanda risponde alle domande dei giornalisti a margine del ...

