Pasticceria Cavalletti di Roma chiude, raccolta firme (Di lunedì 7 settembre 2020) La storica Pasticceria Cavalletti di Roma chiude i battenti, ma i suoi clienti non ci stanno e tentano l’impossibile per farla riaprire. La storica Pasticceria Cavalletti, a Roma, chiude per sempre i battenti dopo quasi settant’anni di attività. Famossissima ed amatissima dai suoi frequentatori, era un’istituzione nel ramo della Pasticceria, venendo considerata dalle guide gastronomiche tra le cinque pasticcerie migliori di tutta l’Italia. Il Millefoglie di Cavalletti, dolce a tre piani farcito di crema chantilly aRomatizzata al marsala, che secondo una leggenda la Regina Elisabetta si farebbe spedire una volta l’anno a Buckingham Palace, non verrà più ... Leggi su bloglive

