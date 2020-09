Nuovo codice della strada: novità autovelox non solo in autostrada (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Nuovo codice della strada a breve diventerà legge e saranno varie le novità per ciclisti e automobilisti: previsti dei nuovi autovelox Ridurre la velocità nelle strade e rendere le città più bike friendly: è questo l’obiettivo del Nuovo codice della strada che sarà convertito in legge dal DL Semplificazioni approvato la settimana scorsa dal Senato e ora in attesa dell via libera dell Camera. Varie saranno le novità per ciclisti e automobilisti: previsti autovelox anche in città e dunque non più solo su tratti a scorrimento veloce come autostrade o strade extraurbane. Per l’Asaps, l’Associazione ... Leggi su bloglive

