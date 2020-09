MANN in Campus, 'Federico II' ed INVITALIA: al via il partenariato pubblico. (Di lunedì 7 settembre 2020) Una nursery per valorizzare le imprese culturali, che operano in diversi ambiti di intervento: gestione ed erogazione di servizi; promozione e sviluppo dell'artigianato; creazione di factory e ... Leggi su gazzettadinapoli

mcdellamico : RT @manfredi_min: In questo momento è necessario creare rapporti stabili di collaborazione tra le #Università e le Istituzioni culturali. C… - manfredi_min : In questo momento è necessario creare rapporti stabili di collaborazione tra le #Università e le Istituzioni cultur… - maxcerrito66 : Parte Mann in Campus al via la nursey per valorizzare le imprese culturali grazie all'Università Federico II, Invit… -

Ultime Notizie dalla rete : MANN Campus MANN, Federico II, Invitalia: presentazione della partnerhip alla presenza del Ministro Manfredi Senza Linea