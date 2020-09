Lecce: 33enne trovato morto in casa, in una pozza di sangue Indagine della polizia (Di lunedì 7 settembre 2020) Il coinquilino ha dato l’allarme. Il corpo esanime del 33enne è stato rinvenuto in casa, riverso sul pavimento, in una pozza di sangue. Indaga la polizia. L'articolo Lecce: 33enne trovato morto in casa, in una pozza di sangue <small class="subtitle">Indagine della polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

LECCE – A trovarlo è stato il coinquilino, un uomo di 66 anni. Il giovane era per terra, esanime, dentro casa. Sangue ovunque, attorno a lui. La chiamata al 118, perché arrivasse un’ambulanza, è stata ...

