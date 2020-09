La pallettata alla giudice di linea e la squalifica. Djokovic si scusa: "Mi sento triste" (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Le scuse sono arrivate in serata su Instagram: "Tutta questa situazione mi ha lasciato davvero triste e vuoto", ha scritto sui social. A fare ammenda è Novak Djokovic, il numero uno al mondo del tennis, dopo la clamorosa squalifica squalifica agli US Open. Il gesto plateale che gli è costato l'esclusione dal torneo è avvenuto durante la gara degli ottavi di finale contro lo spagnolo Carreno Busta: il tennista serbo ha colpito una giudice di linea scagliando con forza una palla. La pallettata alla giudice di linea Il fuoriclasse del mondo era sotto 5-6 nel primo set, quando ha colpito la palla con forza in evidente ... Leggi su agi

Il serbo, numero uno al mondo, ha colpito una giudice di linea con una pallettata dopo essersi arrabbiato per aver mancato un break. Già povero di stelle, a causa della pandemia, l'Us Open perde clamo ...

