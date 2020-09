Juventus, McKennie: "Un sogno che si realizza. Subito feeling con Pirlo" (Di lunedì 7 settembre 2020) Tanta emozione e un profondo senso di orgoglio nel poter essere il primo calciatore statunitense della storia a vestire la maglia della Juventus . Weston McKennie non ha di certo nascosto la sua ... Leggi su quotidiano

juventusfc : ????? La maglia di @WMckennie ? E' sul nostro Official Online Store! ?? - juventusfc : Inizia la presentazione di @WMckennie! LA DIRETTA: - juventusfc : Eccola la maglia di @WMckennie, la numero 1??4?? ?? La trovate già sul nostro Official Store Online! ??… - twilectioner : RT @juventusfc: ????? La maglia di @WMckennie ? E' sul nostro Official Online Store! ?? - pccpla : RT @GiovaAlbanese: #McKennie ?? 'I dirigenti della #Juventus non mi hanno dovuto convincere più di tanto, per me è un sogno diventato realtà… -