Juve, Bernardeschi ko in Nazionale: le ultime sul suo rientro dopo l'infortunio (Di lunedì 7 settembre 2020) Primi problemi stagionali per Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus, infortunato, dovrà stare fermo 1 mese Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bernardeschi

A seguito del problema muscolare riscontrato in ritiro con la nazionale, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical di Torino. Gli esami, come si legge su ...La nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus è stato convocato in Nazionale da Roberto Mancini per le sfide contro Bosnia e Olanda ma è ...