Inter, anche per la stagione 2020/2021 sarà Volvo l’official car partner (Di lunedì 7 settembre 2020) Rinnovata la partnership tra Inter e Volvo anche per la stagione 2020/2021 Proseguirà anche nella stagione 2020/2021 la partnership tra Inter e Volvo. La casa automobilistica svedese sarà ancora l’official car partner dei nerazzurri. A comunicare il rinnovo dell’accordo è il club nerazzurro attraverso una nota sul sito ufficiale. “Continua il sodalizio tra Inter e Volvo Car Italia: nel corso di un evento tenutosi questa sera al Volvo Studio Milano, le due aziende hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di fornitura per la ... Leggi su intermagazine

Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - sole24ore : Inter, dal sogno Messi all’austerity forzata. Anche in casa nerazzurra comanda Pechino - Inter : ?? | RECAP Disponibile su @DAZN_IT anche il terzo episodio di #TogetherAsATeam! Guardalo subito ??… - passione_inter : Dopo Kolarov anche Darmian: doppio colpo in difesa per Conte. Le cifre dell'affare con il Parma -… - lazarismo : RT @Inter: ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche Inter, anche Oriali rientra per la ripresa degli allenamenti Inter Dipendenza Calciomercato Lazio: si chiude per Kumbulla

Lazio, Lotito rompe gli indugi. Il presidente del club capitolino sembrerebbe pronto a chiudere subito per il centrale albanese del Verona Marash Kumbulla. Il club biancoceleste vorrebbe approfittare ...

Inter: tutto pronto per Vidal, oggi l'addio al Barça. E Handanovic rinnova

L’attesa sta per finire. Arturo Vidal si appresta a vivere l’ultima giornata da giocatore del Barcellona. L’incontro col club è in programma oggi: più che un faccia a faccia, sarà l’occasione per mett ...

