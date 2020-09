Inghilterra, sparatoria davanti la scuola: ferito un ragazzo di quindici anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Momenti di panico nella mattinata di lunedì a Ipswich. Un ragazzo di quindici anni è stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si recava a scuola. È successo a Ipswich, capoluogo della contea inglese del Suffolk, nel Regno Unito. Qui nella mattinata di lunedì un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito da … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Momenti di terrore nella mattinata di lunedì a Ipswich, in Inghilterra, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in strad ...Sparatoria fra adolescenti in Gran Bretagna. Un minorenne è stato arrestato dalla polizia. Rientro a scuola traumatico per gli studenti del liceo di Kesgrave, nel Suffolk, sud-est dell’Inghilterra. Qu ...