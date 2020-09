Il mare mosso frena gli sbarchi, ma Di Maio crede sia merito del governo (Di lunedì 7 settembre 2020) Mai come quest’anno forse gli abitanti di Lampedusa hanno sperato nel cattivo tempo. Quando a settembre il mare inizia a non essere del tutto calmo, quando anche dal centro abitato è possibile sentire il rumore delle onde che si infrangono lungo le rocce, i lampedusani di solito iniziano a intravedere la fine della stagione turistica … InsideOver. Leggi su it.insideover

ThierryEnLibRT : RT @AnaisNin546: “Sei bella come il mare quando è mosso che sai che non ci devi entrare perché è pericoloso ma è troppo bello per restare f… - Camel19759961 : RT @AnaisNin546: “Sei bella come il mare quando è mosso che sai che non ci devi entrare perché è pericoloso ma è troppo bello per restare f… - ARPALiguria : #mare Mart 08/09: sereno o poco nuvoloso,venti da N 25/30kt CMele-Portofino, 10-15kt altrove,mare mosso/molto mosso… - Graficnovel : RT @cecilia_fava: “La riva è più sicura, ma a me piace combattere con le onde del mare.” #SettembreCon Emily Dickinson a #CasaLettori And… - VerdeEcoFin : @franzfume @GottusoTony @Cartabellotta I 15 minuti sono un valore astratto e fantascientifico, nella media generale… -