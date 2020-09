Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio di oggi 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) L’andamento dei positivi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione dopo i 158 casi, di cui 108 a Roma, di ieri: articolo in aggiornamento I dati sul Coronavirus nel Lazio ieri (dal Messaggero)L’Unità di Crisi della Regione Lazio rende noto che nella giornata di ieri, nell’attività di test all’interno degli aeroporti di Roma sono stati individuati 7 nuovi casi di positività al Coronavirus: all’aeroporto di Fiumicino sono stati individuati 3 casi positivi. Si tratta di uno spagnolo e un cittadino del Lazio proveniente dalla Spagna e di un cittadino della Lombardia proveniente dalla Grecia. – all’aeroporto di ... Leggi su nextquotidiano

Sono in leggero calo i nuovi contagi di coronavirus, ma diminuiscono anche i tamponi effettuati, mentre si registra un morto in più, un 90enne a Livorno: sono queste le notizie contenute nel bollettin ...MERATE – Cinque nuovi positivi e 17 persone in più sottoposte in via cautelativa a sorveglianza attiva perché per lo più rientranti da viaggi all’estero. Sono i dati aggiornati sull’evoluzione della p ...