Hong Kong, polizia ferma 12enne e la colpisce con un manganello (Di lunedì 7 settembre 2020) In un video diventato ormai virale su internet, si vede la polizia di Hong Kong colpire una ragazza con un manganello mentre questa era intenta a scappare. Le forze dell’ordine di Hong Kong si trovano al centro di uno scandalo. È stato infatti pubblicato su internet un video che ritrae la polizia mentre immobilizza e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Hong Kong, proteste pro democrazia e contro il rinvio delle elezioni: almeno 100 arresti [aggiornamento delle 14:21] - Corriere : Proteste per la democrazia: 290 arresti a Hong Kong, 100 mila in piazza in Bielorussia - Agenzia_Ansa : Un centinaio di persone sono state arrestate dalla polizia a Hong Kong a causa delle proteste pro democrazia a Kowl… - SimonaSr29 : Hong Kong. Polizia insegue, getta a terra e arresta bambina di 12 anni - TommyBrain : DA HONG KONG: LE MASCHERINE VANNO RAGIONATE. Di Paolo Barnard e Nicolas Micheletti.' -