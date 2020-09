Francesco Vecchi si è sposato: l’annuncio a Mattino 5 e la [FOTO] con la moglie (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesco Vecchi è amarissimo dal pubblico di Mattino 5, che il 7 settembre è tornato a intrattenere i telespettatori con informazioni e approfondimenti. La collega Federica Panicucci ha dato un importante notizia, parlando delle sue nozze in estate. Una notizia che ha fatto gioire i moltissimi fan del conduttore. Ecco tutti i dettagli del lieto annuncio. Francesco Vecchi convola a nozze: gli auguri di Federica Panicucci Il 7 settembre ha riaperto i battenti Mattino 5, nota trasmissione di informazione, approfondimento e intrattenimento. Ad accogliere il pubblico a casa una splendida Federica Panicucci, che conduce il format da molti anni. La presentatrice ha fatto subito gli auguri al collega Francesco ... Leggi su velvetgossip

Francesco Vecchi è tornato a Mattino 5 con una grossa novità. Come annunciato dalla collega Federica Panicucci il giornalista ha approfittato della pausa estiva per convolare a nozze. Il 38enne ha mos ...