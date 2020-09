Foggia: ospite di matrimonio positivo a test corona virus. Cento persone in quarantena Sposi compresi (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha partecipato ad un matrimonio a Foggia. Poi è risultato positivo al test corona virus. L’invitato è asintomatico. La sua positività ha provocato la necessità dell’isolamento volontario per Cento persone, Sposi compresi (residenti a Rimini) nonché il personale della sala ricevimenti nonché quello impiegato per il rito civile svoltosi a Foggia il 30 agosto. Fra gli invitati, una cinquantina di fuori regione. L'articolo Foggia: ospite di matrimonio positivo a test corona virus. Cento persone in ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Foggia: ospite di matrimonio positivo a test #coronavirus corona virus. Cento persone in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia ospite Foggia: ospite di matrimonio positivo a test corona virus. Cento persone in quarantena Noi Notizie L’Acr Messina si impone agevolmente con il Brienza: 7-1 con tripletta di Foggia

Seconda uscita del precampionato e ancora un’affermazione agevole per l’Acr Messina, opposto al Brienza, formazione di Eccellenza lucana, superata con un netto 7-1 dopo l’iniziale vantaggio “ospite”.

“C’è una grande voglia di comprare made in Italy e prodotti foggiani”, parola di Luigi Di Maio. Il Ministro ospite dell’Università

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che punta a tornare capo politico del MoVimento 5 Stelle, ha presentato oggi, ospitato dall’Università degli Studi di Foggia e dal Magnifico Rettore Pierpaolo L ...

Seconda uscita del precampionato e ancora un’affermazione agevole per l’Acr Messina, opposto al Brienza, formazione di Eccellenza lucana, superata con un netto 7-1 dopo l’iniziale vantaggio “ospite”.Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che punta a tornare capo politico del MoVimento 5 Stelle, ha presentato oggi, ospitato dall’Università degli Studi di Foggia e dal Magnifico Rettore Pierpaolo L ...