Firenze: ubriaco esce dal pronto soccorso, ruba ambulanza e distrugge auto in sosta (Di lunedì 7 settembre 2020) E' uscito dal pronto soccorso e ha rubato un'ambulanza, percorrendo alcuni chilometri e finendo la sua corsa contro alcune auto in sosta, sempre in città, in via Reginaldo Giuliani. L'uomo, di 34 anni, è stato trovato in stato di incoscienza all'interno del mezzo Leggi su firenzepost

FIRENZE – Portato all’ospedale di Careggi, a Firenze, dopo essere stato soccorso ubriaco in strada, mentre aspettava di essere visitato dai medici è uscito dal pronto soccorso e ha rubato un’ambulanza ...

