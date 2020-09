F1, Montezemolo: "Voglio bene alla Ferrari, meglio tacere..." (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - " Per chi vuole bene alla Ferrari, e io gliene Voglio molto, questo è il momento in cui è meglio tacere ". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo, al telefono con l'ANSA, all'indomani dell'... Leggi su corrieredellosport

Aurelio25739673 : Sei vergognoso, Elkann, sei vergognoso Camilleri, sei stato vergognoso Arrivabene, sei vergognoso Binotto, nei cess… - JollyRoger0039 : @Grigiopel effettivamente il punto 2 è furbissimo; voglio cambiare subito mio padre con uno che di cognome fa 'Tron… - Leo_1276 : @ScuderiaFerrari Presidente Elkann, Ad Camilleri, Team Principal Binotto... richiamate Montezemolo e prendete Toto… -

