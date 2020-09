Eriksen non ha dubbi: “Volevo una nuova sfida, concentrato sull’Inter” (Di lunedì 7 settembre 2020) E' stato il grande colpo del mercato invernale dell'Inter. Tuttavia Christian Eriksen non è riuscito a lasciare il segno come ci si sarebbe attesi e come, forse, lui stesso si sarebbe aspettato. In ogni caso, la seconda stagione del centrocampista danese promette di essere decisamente più spettacolare e interessante.caption id="attachment 926979" align="alignnone" width="594" Eriksen (getty images)/captionATTENZIONELo stesso Eriksen ha spiegato le sue sensazioni sull'avventura in Italia a Sky Sport UK: "Sono molto contento di dove mi trovo. Volevo una nuova sfida e ne ho ricevuta una. La mia attenzione è tutta sull'Inter e non vedo l'ora di tornare".COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB Eriksen non ha dubbi: “Volevo una ... Leggi su itasportpress

