È allarme per i suicidi causati dal Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - L'imprenditore angosciato dai debiti, il paziente con un disagio mentale che ‘esplode' durante l'isolamento, il paziente Covid positivo che teme di morire o di contagiare i suoi cari e decide di farla finita, come l'infermiera che lavora nei reparti di terapia intensiva. Le cronache dei mesi di pandemia raccontano tante storie di sofferenza e gli psichiatri lanciano l'allarme: da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentativi di suicidio che si ritiene siano connessi in maniera diretta o indiretta al coronavirus. Oltre alle conseguenze della crisi finanziaria pesano anche l'isolamento sociale, ben diverso dal distanziamento fisico necessario per il contenimento del contagio, lo stigma nei confronti di chi ha superato la malattia e dei loro cari o familiari, il peggioramento di un disagio psichico ... Leggi su agi

Gli psichiatri lanciano un allarme, perché la pandemia da Covid-19 sta avendo un impatto molto forte sulla salute mentale delle persone. La chiusura totale avvenuta a marzo, ha avuto delle conseguenze ...

Gli psichiatri lanciano un allarme, perché la pandemia da Covid-19 sta avendo un impatto molto forte sulla salute mentale delle persone. La chiusura totale avvenuta a marzo, ha avuto delle conseguenze ...