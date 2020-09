«Dobbiamo abituarci a questi acquari in plexiglas» (Di lunedì 7 settembre 2020) Si è aperta oggi la sessione autunnale delle Camere federali. E le misure contro il virus non sono passate inosservate Leggi su media.tio.ch

zazoomblog : «Dobbiamo abituarci a questi acquari in plexiglas» - #«Dobbiamo #abituarci #questi #acquari - Elisa08227000 : @bursercel @jessylove5 Mah .... ragazze oggi avere cervello e razionalità è un'optional che non è per tutti ......dobbiamo abituarci - doradodogent : Il virus c'è e ovviamente dobbiamo abituarci e conviverci ma... Stiamo convivendo da 30 anni con un virus che non… - uncaratteresolo : RT @Mariacri1967: 'Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica' (Ernest Hemingway) #UnEs… - 1992Harmony : @nanodagiardin0 Già ma dobbiamo abituarci al distacco. Ora siamo un po' tutti giù di morale ma questi schiaffi in f… -

Ultime Notizie dalla rete : Dobbiamo abituarci «Dobbiamo abituarci a questi acquari in plexiglas» Ticinonline Immuni, un disastro annunciato

È stato scoperto un bug nelle app che utilizzano il framework di tracciamento COVID-19 di Google / Apple. Tale debolezza del sistema, legata al Bluetooth LE, potrebbe essere, almeno teoricamente, util ...

Stefano Bollani: «Mia mamma era stonata. Ma io sognavo Celentano e chiesi consigli a Carosone»

Sognava di diventare come Adriano Celentano e invece è diventato uno dei pianisti di maggiore successo. Stefano Bollani ha messo per la prima volta le mani sulla tastiera a 6 anni. «Non discendo da un ...

È stato scoperto un bug nelle app che utilizzano il framework di tracciamento COVID-19 di Google / Apple. Tale debolezza del sistema, legata al Bluetooth LE, potrebbe essere, almeno teoricamente, util ...Sognava di diventare come Adriano Celentano e invece è diventato uno dei pianisti di maggiore successo. Stefano Bollani ha messo per la prima volta le mani sulla tastiera a 6 anni. «Non discendo da un ...