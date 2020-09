DiRT 5 subisce un nuovo rinvio. Le versioni PS5 e Xbox Series X rimangono in programma per quest'anno (Di lunedì 7 settembre 2020) L'account Twitter ufficiale di DiRT 5 ha appena rivelato che il gioco di corse in sviluppo presso Codemasters ha ricevuto un nuovo rinvio dalla data originale del 16 ottobre al 6 novembre. Il gioco nelle versioni Xbox Series X e PlayStation 5 rimane in programma per il 2020, mentre gli utenti Google Stadia dovranno aspettare fino all'inizio del prossimo anno.Qui sotto, il messaggio degli sviluppatori su Twitter:Leggi altro... Leggi su eurogamer

