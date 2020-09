Danno una festa per svelare il sesso del nascituro, ma causano un enorme incendio nel tentativo di sprigionare fumo colorato (Di lunedì 7 settembre 2020) Una festa per rivelare il sesso del nascituro è stata la causa di uno degli oltre 20 incendi che stanno divampando in queste ore in California. Secondo i funzionari locali si è trattato proprio di un ‘Gender Reveal Party‘. “Un dispositivo pirotecnico che genera fumo” durante l’evento ha scatenato l’incendio di El Dorado, che ora si e’ esteso su 2.800 ettari di terreno, hanno spiegato. Non e’ la prima volta, negli ultimi anni, che le feste per svelare il sesso del nascituro sono finite male, provocando addirittura la morte di una donna nel 2019. E nell’aprile 2017, un ‘Gender Reveal Party‘ in Arizona ha scatenato un rogo durato una settimana che ha bruciato oltre 18.000 ... Leggi su meteoweb.eu

