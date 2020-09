Corsport: c’è l’ok di Under e Milik, manca l’accordo tra Roma e Napoli (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono ore decisive per capire che direzione prenderà l’affare Under-Milik che può sbloccarsi da un momento all’altro. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti c’è l’ok di entrambi i calciatori, anche se manca l’accordo tra le società Ünder con il Napoli si è portato avanti, ha praticamente accettato la proposta, che va semplicemente integrata da qualche ulteriore benefit; e Milik non se l’è sentita di rinchiudersi dietro la promessa fatta e ricevuta dalla Juventus e dinnanzi al quinquennale da 4,5 milioni (che poi diventerebbero cinque), ha vacillato e si è convinto. Rimane da coprire quel conguaglio, inizialmente di venti milioni e poi successivamente da quindici, che il ... Leggi su ilnapolista

