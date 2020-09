Concorso per 18 infermieri: ecco requisiti, sede di lavoro e bando (Di lunedì 7 settembre 2020) La Pia Opera Croce Verde di Padova ha pubblicato un bando di Concorso per l’assunzione di 18 infermieri. Nell’articolo vedremo quali sono i requisiti specifici che i candidati devono possedere, le modalità di invio della domanda e altre informazioni utili. Concorso P.O. Croce Verde Padova: posti e requisiti La Pia Opera Croce Verde di Padova ha pubblicato un bando di Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 18 posti di infermiere professionale. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo pieno e indeterminato per 36 ore settimanali. Il lavoro si svolgerà seguendo una turnistica diurna e notturna nei servizi di 24 ore di ambulanze. Inoltre, inizialmente il personale sarà ... Leggi su notizieora

