Claudio Amendola, grato alla moglie Francesca: il suo regalo più bello (Di lunedì 7 settembre 2020) Claudio Amendola è pronto a tornare in tv con la seconda stagione di Nero a metà. In un’intervista a Vanity Fair spende parole al miele per la moglie Francesca Neri Fonte foto: Getty ImagesClaudio Amendola è pronto a tornare in tv. L’attore romano rivestirà i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri nella seconda stagione di Nero a metà. A partire dal 10 settembre lo show andrà in onda su Rai Uno. “Rispetto alla prima stagione aspettatevi molta più tensione”, ha anticipato Amendola, intervistato dalla rivista Vanity Fair. La nuova stagione, rispetto alla precedente, darà molto più spazio ai ... Leggi su chenews

ClaudioMatteux : @carrarofabio69 Claudio Amendola una trentina di anni fa? ???? - donvitorap : RT @c27be797a198444: Allora rai1 Hotel gagarin una cagata comunista Claudio Amendola (sempre Roma merda e forza LAZIO) RETE 4 brignano facc… - donvitorap : ?? Allora rai1 Hotel gagarin una cagata comunista Claudio Amendola (sempre Roma merda e forza LAZIO) RETE 4 brignano… - c27be797a198444 : Allora rai1 Hotel gagarin una cagata comunista Claudio Amendola (sempre Roma merda e forza LAZIO) RETE 4 brignano f… - phSimoneDurante : Un altro film scoperto per caso, questa volta su Raiplay. 'Abbi fede', regia di Giorgio Pasotti, con Giorgio Pasott… -