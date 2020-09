Bmw M3 Touring, finalmente la giardinetta ad alte prestazioni. In vendita dal 2022 (Di lunedì 7 settembre 2020) La carriera della BMW Serie 3 station wagon? Iniziò per volontà dell’ingegnere Max Reisböck, che desiderava andare in vacanza con la sua famiglia a bordo della sua Serie 3 berlina: ma a metà degli anni ’80 il bagagliaio dell’auto era troppo piccolo per le sue esigenze. Perciò, decise di costruirsi una versione giardinetta da solo, lavorandoci per sei mesi. L’auto piacque alla dirigenza BMW, che nel 1987 la mise in produzione con poche e minimali modifiche rispetto al prototipo modellato da Reisböck: da allora di Serie 3 “Touring” ne sono state vendute quasi 2 milioni di unità. Tuttavia, alla 3 Touring non è mai stato concesso l’onore di indossare la casacca della Motorsport, il reparto sportivo del costruttore bavarese: ovvero, non è mai ... Leggi su ilfattoquotidiano

accessoricarro1 : DIFFUSORE PARAURTI singola / doppia uscita BMW Serie 3 F30 F31 2011-up Limo Touring M permance design… - jacquesgreene : 1992 Macau Touring Car Race - BMW M3 Evo vs Mercedes 190E Evo ??Emmanuele Pirro ?? - Just_RJ_ : nononononononononononononono - Tricars_it : BMW 525 d xDrive Touring Futura PERFETTA 10.990 € - Tricars_it : BMW 320 d cat Touring Futura PERMUTE UNICOPROPRIETARIO 6.990 € -