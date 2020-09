Audi Q3 e A3 - La gamma si aggiorna con le ultime novità (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Audi ha ottenuto l'omologazione Wltp per le varianti 2.0 TDI delle Q3 e Q3 Sportback, ovvero i propulsori che hanno coperto fino ad oggi il 65% delle richieste, ma l'evoluzione ha interessato nell'occasione anche la 1.5 a benzina. Le versioni 35 TFSI e 35 TDI mantengono la potenza massima di 150 CV, mentre la 40 TDI passa da 190 a 200 CV. Novità anche per la A3, che aggiorna le tecnologie di sicurezza attiva e infotainment. Consumi più bassi per il diesel da 150 CV, prestazioni superiori per il 2.0 TDI da 200 CV. L'insieme degli interventi ha permesso di ridurre fino al 10% i consumi in base all'allestimento senza penalizzare le prestazioni. L'Audi riporta un esempio concreto legato ai dati di omologazione della 35 TDI S tronic, che passa da una media dichiarata di 5,9-6,3 l/100 km con 155-166 g/km di CO2 emessa a ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Audi Q3 e A3 - La gamma si aggiorna con le ultime novità - chevida : RT @quattroruote: L' #Audi ha introdotto alcune novità nella gamma della #Q3 e della #A3: scopri di più qui ----> - quattroruote : L' #Audi ha introdotto alcune novità nella gamma della #Q3 e della #A3: scopri di più qui ---->… - infoitscienza : Audi Q2: novità di gamma, dotazioni ed equipaggiamenti - motori_it : Audi Q2: novità di gamma, dotazioni ed equipaggiamenti -