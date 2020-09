Alexei Navalny è uscito dal coma, è reattivo (Di lunedì 7 settembre 2020) Non è più in coma farmacologico ed è reattivo. L’ospedale Charité di Berlino ha rilasciato un comunicato sulle condizioni di Alexei Navalny. L’oppositore russo ricoverato in Germania ora riesce a respirare senza l’ausilio di ventilatori, sta inoltre rispondendo a stimoli verbali. L’ospedale aggiunge però che ”è ancora troppo presto per valutare i potenziali effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento”.Il 20 agosto la figura chiave dell’opposizione extraparlamentare russa Alexei Navalny ha avuto un malore durante un volo mentre si dirigeva a Mosca. La settimana scorsa il Governo tedesco ha reso pubblici i risultati dell’esame tossicologico: nel corpo del leader dell’opposizione ... Leggi su huffingtonpost

