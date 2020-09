A Venezia77 Alice Rohrwacher presenta il suo ‘Omelia contadina’: “Un funerale pieno di vita” (Di lunedì 7 settembre 2020) VENEZIA – Alice Rohrwacher sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare ‘Omelia contadina‘, un cortometraggio o, per essere piu’ precisi, ‘un’azione cinematografica‘, come l’ha definita l’autrice, realizzata insieme all’amico e artista JR. “E’ un funerale, ma e’ pieno di vita- ha dichiarato oggi al Lido la regista, durante la conferenza stampa di presentazione del corto- Tutte le persone che hanno partecipato all’azione cinematografica sono vive e sono in lotta per sopravvivere alle difficolta’ a cui devono tenere testa ogni giorno. Ci sembrava importante celebrare questo rito anche per poter ripartire con una nuova vita, una nuova testimonianza”. A due anni di distanza da ‘Lazzaro Felice’, miglior sceneggiatura a Cannes nel 2018, Rohrwacher torna a raccontare quel mondo contadino che sente cosi’ vicino, da figlia di apicoltore, e lo fa con un’azione cinematografica che mira a scongiurare la scomparsa di una cultura millenaria. L’idea nasce nel corso di una passeggiata sul confine tra Umbria, Lazio e Toscana, durante la quale Rohrwacher ha parlato con JR delle proprie preoccupazioni circa la distruzione del paesaggio agrario, violato dal proliferare di monoculture intensive, e delle lotte dei piccoli contadini che contro queste ultime si battono strenuamente. Osservando all’orizzonte file ininterrotte di noccioli, i due artisti hanno avuto l’impressione di trovarsi di fronte a un cimitero di guerra e per questo motivo hanno deciso di celebrare un funerale attraverso la loro azione cinematografica. “In questo territorio dove io abito, c’e’ una realta’ contadina ancora molto forte e molte reti, come per esempio la comunita’ rurale diffusa, e comitati che provano a resistere contro l’avanzata delle monuculture, organizzando molte manifestazioni e convegni”, ha raccontato Rohrwacher. Leggi su dire

