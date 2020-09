Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 15:30 (Di domenica 6 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE AD ECCEZIONE SULLA VIA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE CONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA PER VIA DEI FORI IMPERIALI, DEVIATE PER TUTTO IL GIORNO LE LINEE CHE NORMALMENTE VI TRANSITANO PER GLI EVENTI NELLA Regione Lazio NEL COMUNE DI CIAMPINO SERATA CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA DI MUSICA E SPETTACOLO TRIB FEST 2020, LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA GRANDE MUSICA CON ... Leggi su romadailynews

