US Open | Djokovic squalificato | colpisce giudice di linea – VIDEO

Clamoroso agli US Open. Novak Djokovic, numero uno del mondo e imbattuto nel 2020, è stato squalificato dal torneo di New York. Ha colpito con una pallina la giudice di linea. Un momento storico quello che si è consumato pochi minuti fa agli US Open. In un gesto di stizza per un punto perso Novak Djokovic, numero uno del ranking ATP e imbattuto in questo 2020, ha scaraventato una pallina nella direzione della giudice di linea, involontariamente colpita alla gola. Subito è scattata la squalifica per uno sconsolato Nole, che si è sincerato delle condizioni dell'arbitro che si è rialzata respirando a fatica. Avanza quindi al turno successivo lo spagnolo Carreno, qualificato ai ...

Clamoroso: Djokovic squalificato dagli US Open

Novak Djokovic è stato squalificato dagli US Open! Il serbo numero uno al mondo ha colpito una giudice di linea con una pallina sul punteggio di 6-5 in favore del suo avversario Pablo Carreno Busta ne ...

