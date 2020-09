Spruzzate il limone su un abito macchiato: un trucco geniale! (Di domenica 6 settembre 2020) Se Spruzzate il limone su un abito macchietto, eliminerete ogni traccia di macchia in un batter d’occhio! Il limone è ricco di proprietà benefiche per l’organismo, è un ottimo digestivo, allevia il bruciore di stomaco e purifica gli organi. Ottimo da utilizzare in tutte le ricette che desiderate, che sia un primo, un secondo piatto o un dessert! Non solo, è un grandissimo alleato per la cura della pelle e dei capelli. Nel primo caso si può utilizzare come tonico, eliminerà le imperfezioni e contrasterà la comparsa di punti neri. Nel secondo, li renderà luminosi e setosi, già al primo utilizzo! Ma non finisce qui, il limone si può usare anche nella pulizia della casa e per eliminare le macchie dai propri vestiti! Vediamo ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Spruzzate limone Eliminare la polvere per sempre, il rimedio giusto Yeslife I prodotti per le pulizie per un ambiente pulito

Acido citrico, aceto, soda e bicarbonato sono alternative sostenibili ai classici prodotti per le pulizie. Ecco come utilizzarli in maniera efficiente. Super-anticalcare, turbo-prodotto per il bagno o ...

La zuppa di cavolo detox

Nella tradizione gastronomica italiana, soprattutto contadina, la zuppa di cavolo era sì un piatto di risulta, nato per accontentare i palati e soprattutto gli stomaci di chi tornava dal lavoro dei ca ...

Acido citrico, aceto, soda e bicarbonato sono alternative sostenibili ai classici prodotti per le pulizie. Ecco come utilizzarli in maniera efficiente. Super-anticalcare, turbo-prodotto per il bagno o ...Nella tradizione gastronomica italiana, soprattutto contadina, la zuppa di cavolo era sì un piatto di risulta, nato per accontentare i palati e soprattutto gli stomaci di chi tornava dal lavoro dei ca ...