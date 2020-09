Silvio Berlusconi positivo al Covid: come sta l’ex premier? (Di domenica 6 settembre 2020) Da quanto è stata resa nota la notizia che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid e successivamente ricoverato al San Raffaele solo per un eccessiva cautela, i rumors sul suo status si sono rincorsi. Ufficialmente e secondo quanto riportato dal bollettino medico del dottor Zangrillo che ha parlato di situazione “stabile, regolare, cauto e ragionevole ottimismo” l’ex premier sta bene ed è seguito con estrema attenzione da tutto lo staff dell’ospedale. Per fare maggiore chiarezza il Corriere della sera ha intervistato Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia del San Raffaele che ha rivelato che l’esito del tampone di Berlusconi è risultato ad alta carica virale. Clementi ha anche ... Leggi su quotidianpost

