Si può parcheggiare sulle strisce blu senza pagare il ticket? (Di domenica 6 settembre 2020) strisce blu: pagamento ticketParchimetro non funzionanteImpossibilità del pagamento con bancomatAssenza di strisce bianchestrisce blu: pagamento ticketTorna suLe strisce di colore blu individuano aree destinate a parcheggio, il quale è subordinato al pagamento di una tariffa oraria variabile a seconda del Comune e della zona. Di solito nelle zone turistiche o nei centri cittadini la tariffa è più elevata.Il pagamento, necessario ed obbligatorio per parcheggiare l'auto, va effettuato mediante l'acquisto di un ticket dall'apposito parchimetro, da apporre all'interno del veicolo in maniera visibile dall'esterno, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa.Tuttavia, esistono dei casi, di natura eccezionale ... Leggi su studiocataldi

stregastregonza : Blu Area, i dehors sfrattano le auto. «Serve una riforma del sistema» - alex50va : @Fiorentinanews Per me può restare in piedi e usarlo come area di parcheggio , che libidine parcheggiare all’ombra delle scale elicoidali . - Pietro74675582 : @CentiTiberio @chiccoeri @La7tv @virginiaraggi Questo è uno di quelli che la pista ciclabile no, altrimenti non può… - VIVINSTRADA : RT @rcalcina: Quanto spazio urbano può ragionevolmente occupare un individuo per parcheggiare in città? Quale dovrebbe essere il prezzo per… - janie_tangerine : there is a special hell per la gente con pargoli che pensa che può parcheggiare la macchina dove cazzodiminchiaglip… -

Ultime Notizie dalla rete : può parcheggiare