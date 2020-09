Naomi Campbell nei guai con l’ex fidanzato Doronin: indebitata per oltre 3 milioni di dollari (Di domenica 6 settembre 2020) Naomi Campbell sarebbe nei guai, secondo quanto racconta il giornale scandalistico americano Tmz. La top model avrebbe un debito per un numero imprecisato di milioni di dollari con il suo ex fidanzato Vladislav Doronin. E il miliardario russo, stufo di aspettare, ha deciso di trascinarla in tribunale. Per ora, la bellissima Naomi non ha rilasciato dichiarazioni. Un debito di oltre 3 milioni La causa multimilionaria intentata da Vladislav Doronin nei confronti di Naomi Campbell ha immediatamente fatto il giro del mondo su tutti i giornali. Secondo l’ex fidanzato e miliardario, la modella dovrebbe una grossa somma di denaro a ... Leggi su thesocialpost

