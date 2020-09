La Stampa: in Piemonte la prima squadra di calcio di cristiani, islamici e buddisti (Di domenica 6 settembre 2020) La Stampa racconta oggi del lungimirante progetto del Barcanova, provare a fondere tra loro culture e religioni in una squadra di calcio formata da ragazzi provenienti da culture e tradizioni diverse, una sorta di bandiera della pace e dell’integrazione in maglietta e calzoncini da portare in giro per i campi del Piemonte. «L’annata scelta è quella degli Allievi 2005 – spiega il presidente Enea Benedetto – e domani inizieranno le selezioni sul nostro campo. I ragazzi avranno l’iscrizione gratuita anche perché lo staff ha rinunciato ai rimborsi spese. Sarà una squadra in cui la disciplina calcistica verrà perfezionata in modo inclusivo ma anche un undici che ci aspettiamo competitivo». Il progetto sarà coordinato dalle ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Stampa: in Piemonte la prima squadra di calcio di cristiani, islamici e buddisti “In campo per dare un calcio a… - PacificoTweet : La Regione Piemonte vuole misurare la temperatura a scuola, #Anief: servono più docenti e personale Ata, non più te… - Alpopper : @AntonioSocci1 @repubblica Per 30 anni ho comprato Repubblica che poi il giorno dopo scambiavo con il Corriere con… - crpiemonte : Sette giorni: martedì 8 settembre prima seduta d'Aula (orario 10-13 e 15-18) di @crpiemonte dopo la pausa estiva: a… - Demos_Piemonte : RT @Bancor2011: DEMOS contro la proposta di Daspo urbano nel centro di #Cuneo. Bisogna combattere la #povertà e non i poveri L'articolo de… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa Piemonte Coronavirus, ricoveri in calo in Piemonte La Stampa Coronavirus, in Piemonte registrati 54 nuovi casi e un decesso

TORINO (ITALPRESS) – Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono ...

Festival della Tv e dei nuovi media 2020 - La terra non ci appartiene

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...

TORINO (ITALPRESS) – Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono ...06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...